Терапевт объяснил плохую переносимость вакцины нехваткой витаминов

Врач-терапевт Александр Барвинский в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что плохое самочувствие после вакцинации от коронавируса может возникнуть из-за недостатка некоторых витаминов и минералов в организме. По словам эксперта, пациент должен следить за уровнем микроэлементов в крови и поддерживать его.

Если у человека нет гиповитаминоза, то и работа его иммунной системы, реакция на прививку будут лучше. Потому что человек условно более здоров, чем если у него есть какое-то состояние недостатка любого микронутриента или макронутриента, — заявил Барвинский.

Он также отметил, что в этой связи не стоит злоупотреблять биодобавками. В противном случае может развиться гипервитаминоз, что хуже, чем недостаток витаминов.

Ранее американские специалисты клиники Майо в США рассказали, как отличить простуду от гриппа по симптоматике. По словам экспертов, болезнь в обоих случаях протекает примерно одинаково, но отличия всё же есть. Об этом сообщает Express.

Главные различия между гриппом и простудой в том, что при вирусе гриппа у человека температура выше, также появляются озноб, головная боль и головокружение. При этом специалисты отмечают, что простуда проявляется в организме человека постепенно, а при гриппе возможно проявление первых симптомов через несколько часов.