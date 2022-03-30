Терапевт объяснил, от чего зависит ранняя симптоматика аппендицита

Аппендицит на ранней стадии может показывать симптоматику почечной колики или воспаления мочевого пузыря, всё зависит от того, в какую сторону направлен чревовидный отросток, пояснил терапевт Алексей Хухрев. При этом он уточнил, что симптомы аппендицита могут отличаться только на ранних стадиях заболевания, пишет «Москва 24».

Чревовидный отросток практически на 360 градусов может крутиться в каждую из сторон вокруг своей оси. И в зависимости от того, куда он направлен, в эту сторону может отдавать боль. Если он направляется, например, в сторону спины, он может давать картину почечной колики. Если он направлен в малый таз, может давать картину гинекологических заболеваний или воспаления мочевого пузыря, — заверил Хухрев.

Он подчеркнул, что со временем симптомы «сползают» и локализуются в правой нижней части живота. По словам терапевта, аппендицит не всегда может сопровождаться повышенной температурой. Хухрев добавил, что среди других проявлений этого заболевания можно выделить тошноту, понос и рвоту.

Ранее хирург Аглам Нурписов заявил, что взаимосвязь между воспалением аппендикса и употреблением семечек не доказана, поэтому не стоит рассматривать это в качестве причины развития патологии. По его словам, то же самое касается образа жизни, стресса, тяжёлой физической нагрузки и кулинарных предпочтений, которые, согласно распространённому заблуждению, увеличивают риск аппендицита.