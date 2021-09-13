Терапевт назвала действенный способ восполнить нехватку витаминов

Человеческому организму для здоровья требуются разнообразные витамины и минералы. Сейчас на рынке много пищевых добавок, однако лучше всего баланс веществ восполняет правильное питание. Об этом «Народным Новостям» рассказала врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева.

Как сообщила Алексеева, косвенными признаками нехватки витаминов могут являться сухость волос, ухудшение состояния ногтей, зрения, шелушение кожи, тремор рук и жажда. Но точный уровень витаминов можно узнать только с помощью лабораторных анализов. Лишь после получения результатов врач выработает дальнейшую стратегию.

Витамины можно восполнить после того, как человек сдаст анализы на микроэлементы. После этого нужно посоветоваться с эндокринологом, терапевтом. Сейчас очень много хороших пищевых добавок, витаминов, которые посоветуют конкретному пациенту. Самое главное — не пищевые добавки и витамины, получаемые извне, а те, что синтезируются организмом, те, что мы получаем из пищи. То есть очень важно наладить питание, — отметила терапевт.

Ранее доктор Александр Мясников развеял популярный миф о том, что синтетические витамины эффективнее натуральных. Принято считать, что лучше принимать синтетический аналог, так как нет возможности определить, какое количество того или иного продукта нужно съесть для восполнения дефицита витаминов. По словам телемедика, сейчас выяснилось, что это не так, поскольку синтетические витамины по-другому всасываются организмом, «не оставляя там следа».