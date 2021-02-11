Терапевт назвала патологии, приводящие к внезапной смерти в любом возрасте

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Врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина рассказала, какие проблемы со здоровьем могут привести к преждевременной смерти даже в молодом возрасте.

Среди распространённых причин внезапной смерти специалист выделила разрыв аневризмы, отрыв тромба, сбои в работе сердца, синдром внезапной необъяснимой смерти, передают «Аргументы и факты».

Уточняется, что внезапно умереть также можно из-за центрального апноэ сна. Эта патология развивается при нарушении мозгового кровообращения, почечной недостаточности, пребывании на большой высоте.

Такое состояние чревато такими последствиями, как ишемия миокарда, стенокардия, аритмия, из-за чего человек может просыпаться по ночам, — отметила кардиолог.

Шалыгина рекомендует людям с этими патологиями пройти полисомнографию. Отмечается, что в зоне риска находятся люди с генетическими заболеваниями, например, гипертрофической кардиомиопатией, некоторыми видами аритмии, пациенты с пороками сердца.

Ранее кардиолог Юрий Конев заявил, что малоподвижный образ жизни, неправильное питание и нарушенный режим труда и отдыха могут спровоцировать инфаркт даже в молодом возрасте. Ночью вырабатывается «плохой холестерин», который становится причиной атеросклероза.

Для здоровья сердца полезна жизнь у моря и средиземноморская диета. Жители юга Франции употребляют в пищу много зелени, растительного масла и красного вина. У жителей севера в рационе преобладают жирные продукты. В итоге между жителями этих регионов наблюдается серьёзная разница в смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, следует употреблять в пищу овощи, фрукты и зелень, писал NEWS.ru.