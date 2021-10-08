Терапевт назвала опасные методы самолечения при простуде

Идти при простуде в баню или принимать горячий душ опасно, так как прогревание организма при температуре выше 37 градусов может принести ещё больше вреда. Дышать горячим паром картофеля тоже не стоит, так можно получить ожог слизистых или дополнительный спазм бронхов, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. Об этом сообщает «Москва 24».

Романенко раскритиковала и распространённое мнение о способности алкоголя убить болезнетворные бактерии.

Есть мнение, что алкоголь помогает убить микробы. Это, конечно, не так. Никакие микробы мы таким образом не убиваем. Если мы создадим такую концентрацию алкоголя, которая каким-то образом будет обладать антибактериальным действием, это будет крайне опасно для сердца в первую очередь и для мозга, — заявила Романенко.

Также она рассказала, что нельзя вставлять в нос чеснок: он только усугубит воспаление слизистой и может вызвать аллергическую реакцию.

Ранее гастроэнтеролог Никита Харлов назвал последствия самолечения антибиотиками. Он порекомендовал не принимать их без назначения врача.