Терапевт назвала главный симптом тромбов в организме

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Терапевт Людмила Лапа рассказала, по каким симптомам можно определить наличие тромбов в организме. Как правило, их диагностируют у больных с сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, гипертонией и аутоиммунными болезнями, сообщает «Вечерняя Москва».

Своевременная реакция на сигналы организма поможет предотвратить трагические последствия заболевания, уверена врач. Тромбы в сосудах представляют собой сгустки крови, закупоривающие потоки.

Первым сигналом, свидетельствующим о наличии проблемы, служат возникновение отёков и чувство тяжести в нижних конечностях,- рассказала специалист.

При первых же симптомах стоит провериться у врача. Особенно актуально это для переболевших коронавирусом. Отёчность при тромбах может наблюдаться и у других частей тела, добавила врач.

Ранее кандидат медицинских наук Сергей Дробязго рассказал, что коронавирус приводит к поражениям сосудов как и любое острое инфекционное заболевание. Увеличивается риск венозных тромбозов, инфаркта и инсульта.