Терапевт назвала главный риск переболевших коронавирусом

Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан рассказала о главной ошибке, которую совершают переболевшие коронавирусом люди. Это преждевременный поход в спортзал и быстрое увеличение физической нагрузки после перенесённой инфекции, пишет РИА Новости.

Они могут нанести непоправимый вред организму, так как при заболевании иммунная система, лёгкие, сердце работают на пределе.

Все силы сброшены на борьбу с вирусом. Как итог — болезнь побеждена, но для восстановления организму необходимо время. И если сразу возобновить занятия в спортзале, он не справится с нагрузкой, — предупредила доктор.

После выздоровления, рекомендует врач, начинать надо с самого простого: обычных прогулок, постепенно увеличивая их продолжительность. И только почувствовав, что организм готов, можно переходить к быстрой ходьбе или лёгкому бегу.

А после можно потихоньку вводить спортзал, но опять же начинать с самого простого, постепенно подготавливая организм к нагрузкам. Главное — не навредить себе. А для тех, кто перенёс заболевание в тяжёлой форме, с пневмонией и ИВЛ, начинать занятия спортом можно только после консультации врача, — рассказала терапевт.

Ранее главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Бойцов в эфире «Радио России» сообщил, что за два года пандемии коронавируса резко выросло количество смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.