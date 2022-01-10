Терапевт назвала главный риск переболевших коронавирусом

Терапевт назвала главный риск переболевших коронавирусомТерапевт Нуржахан рассказала о главной ошибке переболевших коронавирусом
Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан рассказала о главной ошибке, которую совершают переболевшие коронавирусом люди. Это преждевременный поход в спортзал и быстрое увеличение физической нагрузки после перенесённой инфекции, пишет РИА Новости.
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Все силы сброшены на борьбу с вирусом. Как итог — болезнь побеждена, но для восстановления организму необходимо время. И если сразу возобновить занятия в спортзале, он не справится с нагрузкой, — предупредила доктор.
После выздоровления, рекомендует врач, начинать надо с самого простого: обычных прогулок, постепенно увеличивая их продолжительность. И только почувствовав, что организм готов, можно переходить к быстрой ходьбе или лёгкому бегу.
А после можно потихоньку вводить спортзал, но опять же начинать с самого простого, постепенно подготавливая организм к нагрузкам. Главное — не навредить себе. А для тех, кто перенёс заболевание в тяжёлой форме, с пневмонией и ИВЛ, начинать занятия спортом можно только после консультации врача, — рассказала терапевт.
Ранее главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Бойцов в эфире «Радио России» сообщил, что за два года пандемии коронавируса резко выросло количество смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.