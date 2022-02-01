Терапевт назвала два самых полезных при простуде напитка

При простуде крайне важно обильное питье, поэтому терапевт Марина Синицына посоветовала россиянам пить чай с мёдом и лимоном, а также чай с плодами малины и цветками липы. В беседе с «Царьградом» она подчеркнула, что лучше использовать свежую малину, но подойдёт и варенье.

Она добавила, что чай с мёдом и лимоном должен быть тёплым, а не очень горячим. По её словам, чтобы в лимоне сохранился витамин С, его надо выжимать не в свежезаваренный чай, а в уже немного остывший. Синицина отметила, что чай с плодами малины и цветками липы обладает сильным потогонным и противовоспалительным эффектом.

Наиболее полезно добавлять в чай сухие плоды малины, но можно использовать и варенье, а также листья малины, — резюмировала терапевт.

Ранее стало известно, что шиповниковый чай является одним из самых полезных напитков зимой во многом благодаря тому, что он укрепляет иммунитет, способствует правильной работе сердца, помогает сбросить вес и насыщает кожу влагой. Этот напиток содержит большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки организма от воздействия свободных радикалов, вызывающих опасные заболевания.