Терапевт назвала болезни, которые могут обостриться при карантине

https://static.news.ru/photo/cddfcb02-7e4c-11ea-ac5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что соблюдение режима самоизоляции и малоподвижный образ жизни могут способствовать обострению вегетососудистых заболеваний и развитию депрессивных состояний.

Могут обостриться и сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, венозные застои, заболевания нижних конечностей. Те, кому не удалось изолироваться на дачах, испытывают ещё и гипоксию, дающую головные боли и спазмы, — рассказала «Вечерней Москве» Алексеева.

По словам врача, пострадают также люди с онкологическими и другими тяжёлыми хроническими заболеваниями, требующими постоянного медицинского контроля. Зато, по мнению Алексеевой, люди пожилого возраста чувствуют себя в этих условиях гораздо лучше — они меньше выходят на улицу, реже подвергают себя опасностям и меньше нагружают свои больные суставы.

Как писал NEWS.ru, врач и известный телеведущий Александр Мясников уверен, что изоляция не должна быть продлена больше определённых сроков, поскольку потом проблемы могут быть такие, что «COVID-19 за счастье покажется». Уже сейчас, по его словам, участились случаи домашнего насилия, психических болезней, обострения хронических заболеваний. Всё это усугубляется экономическим положением людей.