Терапевт назвал заболевания, при которых пенсионерам опасно моржевать

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Терапевт Фаррахов: пенсионерам со стенокардией лучше отказаться от купания в проруби
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:45, 18 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Купание в ледяной воде может привести к летальному исходу, если у пенсионера диагностировали ишемическую болезнь сердца (стенокардия. — NEWS.ru), артериальную гипертензию и ряд других кардиологических заболеваний, заявил терапевт Марат Фаррахов. По его словам, нырять в прорубь категорически нельзя без предварительной оценки состояния организма, если был диагностирован хоть один из перечисленных недугов, пишет «ФедералПресс».
К серьёзным противопоказаниям относятся ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, перенесённые в течение последних двух лет острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, наличие тромбов любой локализации, любые оперативные вмешательства на сосудах, установка стентов, аорто-коронарное шунтирование, врождённые аномалии развития сердца, — пояснил Фаррахов.
Помимо этого, продолжил терапевт, абсолютными противопоказаниями к купанию в ледяной воде являются острая болезнь или истощённое состояние организма, а также беременность любого срока или слишком юный возраст.
Ранее врач Бутай Бутаев рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям. Он также порекомендовал не употреблять алкоголь до и после процедуры.