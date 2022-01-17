Терапевт назвал заболевания, при которых пенсионерам опасно моржевать

Купание в ледяной воде может привести к летальному исходу, если у пенсионера диагностировали ишемическую болезнь сердца (стенокардия. — NEWS.ru), артериальную гипертензию и ряд других кардиологических заболеваний, заявил терапевт Марат Фаррахов. По его словам, нырять в прорубь категорически нельзя без предварительной оценки состояния организма, если был диагностирован хоть один из перечисленных недугов, пишет «ФедералПресс».

К серьёзным противопоказаниям относятся ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, перенесённые в течение последних двух лет острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, наличие тромбов любой локализации, любые оперативные вмешательства на сосудах, установка стентов, аорто-коронарное шунтирование, врождённые аномалии развития сердца, — пояснил Фаррахов.

Помимо этого, продолжил терапевт, абсолютными противопоказаниями к купанию в ледяной воде являются острая болезнь или истощённое состояние организма, а также беременность любого срока или слишком юный возраст.

Ранее врач Бутай Бутаев рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям. Он также порекомендовал не употреблять алкоголь до и после процедуры.