Терапевт назвал «сроки службы» позвоночника и суставов человека

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин назвал «сроки службы» позвоночника, суставов, сухожилий и хрящей в организме человека. По его словам, проблемы обычно начинаются после 35 лет. Но этот срок службы можно и продлить, приводит рекомендации врача радио Sputnik.

Бывает, что проблемы с суставами и позвоночником возникают значительно позже указанного возраста. Они связаны с естественными физиологическими процессами: снижением кровообращения, накапливанием токсичных веществ и нарушением обмена веществ.

В целом, «гарантийный срок» сухожилий, составов, хрящей и позвоночника составляет от 35 до 45 лет. У каждого по-своему. После этого периода возникают проблемы, — пояснил специалист.

Однако, здоровье суставов, позвоночника и хрящей можно продлить, правильно распределяя нагрузку на них в течение дня. Так, при работе стоя нужно помнить, что статистическая нагрузка на позвоночник увеличивается, сидя — уменьшается. Большое значение имеет то, как сидит человек.

Статистическая нагрузка на позвоночник сидящего человека не всегда оптимальна из-за неправильной позы.

То есть у него не всегда комфортное положение тела для позвоночника, стоп, суставов и подобного, — отметил врач.

Долгое статическое напряжение может стать причиной спазма мускулатуры. Поэтому позу лучше время о времени менять и делать небольшие перерывы каждые 40 минут.

Ранее мануальный терапевт Андрей Кабычкин заявил, что при длительной работе за столом в офисе самая полезная поза должна соответствовать «правилу 90». Специалист порекомендовал использовать для работы в офисе кресла, у которые есть возможность регулировки по высоте, а также изменения эргономики отдельных элементов.