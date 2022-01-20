Терапевт назвал самую неэффективную для защиты от «омикрона» маску

Тканевые маски гораздо хуже защищают от таких штаммов коронавируса, как «дельта» и «омикрон», сообщил «Москве 24» терапевт Алексей Водовозов. При этом самым эффективным средством для борьбы с вирусом он назвал респираторы.

Сейчас от тканевых масок стараются отказываться. То есть для предыдущих генетических вариантов они были более-менее актуальны, ближе к «дельте» они начали показывать, что плохо фильтруют. Это даже гораздо хуже, чем обычная медицинская маска, — подчеркнул Водовозов.

Он добавил, что медицинские маски куда более эффективны, чем тканевые, однако и они не обеспечивают максимальную защиту от коронавируса, потому что не всегда плотно прилегают к лицу, из-за чего носитель иногда «всасывает» потенциально заражённый воздух через свободно пространство. Терапевт порекомендовал россиянам носить респираторы 2-го класса: по словам медика, такие защитные средства обеспечивают фильтрацию воздуха до 95%.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться не таким серьёзным, как его предшественники. Тому есть свидетельства, отметила она. Вуйнович добавила, что от тяжёлой формы коронавируса вакцины защищают хорошо, но только в первые шесть месяцев. Затем защита становится слабее, подчеркнула представитель ВОЗ.