Терапевт назвал ошибку, ведущую к повторной госпитализации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2ce32e18-4022-11eb-a313-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лечившиеся в больницах от коронавируса россияне могут быть повторно госпитализированы, если первый раз не долечились. Об этом заявил кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают приём препаратов, как только уходят симптомы, — пояснил врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Снизить вероятность развития осложнений после выписки из больницы можно, если соблюдать требования врача по домашнему лечению, считает Кондрахин.

Есть некоторые препараты, которые необходимо принимать месяц. Очень важно допить их до конца. Второй момент — необходимо следить за кровью и не забыть сдать повторный анализ через две недели после выписки, — отметил терапевт.

Он также рекомендует не переохлаждаться и не мёрзнуть, не перегружать организм физическими нагрузками и не употреблять алкоголь. Стоит следить за давлением, уменьшить потребление жирной, острой, сладкой и солёной пищи, подчеркнул Кондрахин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын рассказал, какие последствия вызывают тяжёлые формы коронавируса. По его словам, особенно у пожилых людей старше 60 лет, они приводят к необратимому поражению лёгких, лёгочной ткани.