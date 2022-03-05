Терапевт Хухрев посоветовал промывать нос морской водой при «омикроне»

При заражении «омикрон»-штаммом коронавируса поражаются все слизистые верхних дыхательных путей, поэтому появляется насморк, пояснил терапевт Алексей Хухрев. По его словам, единственный действенный метод лечения — это промывание носа морской водой, пишет «Москва 24».

Лечить насморк не надо никак, кроме как промывать нос, потому что он всё равно пройдёт с лечением и без лечения одинаково. Насморк появляется, потому что при «омикроне» поражаются все слизистые верхних дыхательных путей, в том числе и нос. Новый штамм течёт практически как ОРЗ, неотличим от него внешне, очень сложно это сделать, — подчеркнул Хухрев.

Он порекомендовал использовать в такой ситуации сосудосуживающие капли. Вместе с этим терапевт предупредил, что длительное использование этого лекарства может вызвать привыкание. Хухрев считает, что этим средством не стоит пользоваться чаще трёх раз в день.

Ранее оториноларинголог Ольга Щекатурова заявила: чтобы побороть заложенность в носу без сосудосуживающих капель, россияне могут сделать себе специальный массаж: он не только уменьшит отёк, но и улучшит кровообращение, а также спровоцирует отток слизи. Она подчеркнула, что такой массаж можно делать в течение 3–5 минут.