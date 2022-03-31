Терапевт Чернышова посоветовала не нагружаться в период магнитных бурь

В период магнитных бурь не стоит устраивать себе серьёзные физические или умственные нагрузки, считает терапевт Надежда Чернышова. По её словам, в такие дни может ухудшиться состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает «Москва 24».

В эти дни не нужно назначать каких-то серьёзных дел и устраивать большие физические или умственные нагрузки. Желательно пережить их в спокойном режиме без стрессов и излишнего напряжения. Утром можно сделать легкую зарядку и по возможности выйти на прогулку на свежем воздухе, хотя бы даже по двору или вокруг квартала. Это уже будет очень полезно, — заверила Чернышова.

Она также посоветовала в такие дни воздержаться от употребления кофе, тонизирующих напитков и алкоголя. Чернышова считает, что в период магнитных бурь лучше пить травяные чаи и простую воду, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Медик порекомендовала отказаться от тяжёлой, острой и жареной пищи, заменив её на овощи, рыбу, фрукты и молочные продукты.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова заявила: пока что нет научно доказанных и обоснованных данных о том, что магнитные бури могут негативным образом влиять на здоровье человека, несмотря на это многие действительно жалуются на ухудшение самочувствия во время этих явлений. По словам медика, большую роль в данном вопросе играет эффект ноцебо, когда человек начинает себя плохо чувствовать, так как верит, что магнитные бури действительно способны ему навредить.