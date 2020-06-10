Темп прироста заболеваемости COVID-19 в Москве упал в четыре раза

https://static.news.ru/photo/ddc0e4c0-ab38-11ea-845e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор сообщил о четырёхкратном снижении темпа прироста заболеваемости COVID-19 в Москве за полтора месяца. По мнению специалистов ведомства, этот результат достигнут благодаря действовавшим в столице ограничительным мерам.

Выполнение противоэпидемических мероприятий позволило не только выйти на плато, но и снизить темпы прироста заболеваемости. Вместе с тем, в 40% случаев болезнь протекает бессимптомно, и такие больные представляют реальную опасность для окружающих, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

За последние сутки в Москве выявлено 1195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель с 12 апреля. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 199 785 случаев COVID-19.

За последние сутки в России выявили 8404 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 подхватили 485 763 жителей страны, половина из них уже выздоровела, 6 178 человек скончались. Во многих регионах РФ отмечается улучшение эпидемиологической обстановки, власти снимают введённые ранее ограничения.

Ранее председатель исполкома Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова заявила, что второй волны заболеваемости COVID-19 стоит ждать ближе к Новому году. Летом, по её мнению, резкий рост заболеваемости маловероятен, писал NEWS.ru.