Телеврач Комаровский назвал действенное средство для дезинфекции рук

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский посоветовал пользоваться средством для мытья посуды, если рядом не оказалось мыла и нужно срочно продезинфицировать руки.

По словам Комаровского, упаковку жидкого моющего средства удобно взять в дорогу или на дачу, где может не оказаться обычного мыла. Оно может «всё отмыть и растворить», считает врач.

Для грубых мужских рук это очень подходит. Женщинам же после его использования нужно очень активно увлажнять кожу. Мужчинам тоже не помешает, — цитирует медика РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в России число заболевших COVID-19 превысило 6,3 тысячи человек. За последние сутки в стране выявили 954 пациента с коронавирусной инфекцией. Начавшиеся 28 марта каникулы, введённые, чтобы снизить число контактов между людьми, продлены до конца апреля.