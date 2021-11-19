Телемедицину внедрят в правовую систему России

Медицинский работник в Центре дистанционного консультирования с применением телемедицинских технологий на базе Иркутской областной клинической больницы

Внедрение телемедицины в России станет проще после запуска экспериментального правового режима (ЭПР). Ожидается, что он поможет использовать цифровые технологии для дистанционного предоставления медицинских услуг без применения единой системы идентификации и аутентификации, сообщает Live 24. Например, режим позволит обойти запрет на дистанционные первичные консультации и удалённую постановку диагноза лечащим врачом.

В России, как и во всём мире, значительная часть проблем с внедрением телемедицины связана с законодательным регулированием. В октябре 2021 года <...> был объявлен запуск в России экспериментального правового режима. Экспериментальный правовой режим подразумевает появление ограниченного во времени правового анклава — территории реализации той или иной инновации, на которой будут устранены регуляторные барьеры, связанные с инертностью законодательства, — рассказали в издании.

ЭПР должен позволить обойти запрет на дистанционные первичные консультации и удалённую постановку диагноза лечащим врачом. Ассоциация разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» ожидает включение в ЭПР генерирования и обработки медицинских изображений и сигналов, выдаваемых медоборудованием, а также данных для формирования дата-сетов для машинного обучения.

Среди компаний в России, разрабатывающих цифровые медицинские продукты, «Интеллоджик», «К-Скай», лаборатория искусственного интеллекта Сбербанка. Также запустили сервисы телемедицины «Яндекс.Здоровье», «Робомед», DOC+, Medved.Telemed, Qapsula и Medesk.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал к правовому регулированию геномных исследований. Президент подчеркнул, что в этой теме есть спорные этические и юридические моменты.