Теледоктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем могут быть опасны аппараты ИВЛ. Они нужны только тем больным, которые находятся в критическом состоянии.
Последнее, впрочем, объясняет высокий уровень смертности, считает Мясников. Однако, врач назвал не соответствующей действительности информацию о том, что 70% подключённых к ИВЛ умирают. Об этом Мясников
Теледоктор отметил, что аппараты искусственной вентиляции могут стать источником заражения, так как каждый второй больной уже получает внутрибольничную инфекцию.
Это всё очень, очень не сахар, — резюмировал врач.
Ранее NEWS.ru сообщал, что свыше 30 государств обратились к России с просьбами о поставках аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом рассказал замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
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