Теледоктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/d93d9586-7b8d-11ea-8ed0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем могут быть опасны аппараты ИВЛ. Они нужны только тем больным, которые находятся в критическом состоянии.

Последнее, впрочем, объясняет высокий уровень смертности, считает Мясников. Однако, врач назвал не соответствующей действительности информацию о том, что 70% подключённых к ИВЛ умирают. Об этом Мясников сообщил в эфире программы «Соловьёв Live» на YouTube.

Теледоктор отметил, что аппараты искусственной вентиляции могут стать источником заражения, так как каждый второй больной уже получает внутрибольничную инфекцию.

Это всё очень, очень не сахар, — резюмировал врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что свыше 30 государств обратились к России с просьбами о поставках аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом рассказал замглавы Минпромторга Олег Бочаров.