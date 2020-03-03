Фото: Babak Jeddi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранские власти приветствуют гуманитарную помощь от всех государств, «в том числе от наших единомышленников», заявил посол страны в России Казем Джалали.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран запросил у российской стороны помощь в борьбе с COVID-19. 

Да, проходила беседа, — ответил глава дипмиссии на вопрос РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Великобритания, ФРГ и Франция выделили Ирану финансовую помощь в размере €5 млн, её направят на борьбу с коронавирусной инфекцией.

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