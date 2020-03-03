https://static.news.ru/photo/e8a45a1e-5d2e-11ea-9f13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Babak Jeddi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранские власти приветствуют гуманитарную помощь от всех государств, «в том числе от наших единомышленников», заявил посол страны в России Казем Джалали.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран запросил у российской стороны помощь в борьбе с COVID-19.

Да, проходила беседа, — ответил глава дипмиссии на вопрос РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Великобритания, ФРГ и Франция выделили Ирану финансовую помощь в размере €5 млн, её направят на борьбу с коронавирусной инфекцией.