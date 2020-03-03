Иранские власти приветствуют гуманитарную помощь от всех государств, «в том числе от наших единомышленников», заявил посол страны в России Казем Джалали.
Дипломат подчеркнул, что Тегеран запросил у российской стороны помощь в борьбе с COVID-19.
Да, проходила беседа, —
ответилглава дипмиссии на вопрос РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, Великобритания, ФРГ и Франция выделили Ирану финансовую помощь в размере €5 млн, её направят на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен