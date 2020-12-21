Течение COVID-19 лучше предсказывает анализ крови

https://static.news.ru/photo/26fccfe0-4397-11eb-819c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Японские учёные нашли способ точно предсказать тяжесть течения COVID-19. В этом поможет анализ крови.

Известно, что присутствие коронавируса в организме определяют с помощью метода полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой (ОТ-ПЦР), или попросту мазком из носоглотки. Однако этот метод не самый надёжный, поскольку через несколько дней болезни концентрация вирусов в данном месте опускается ниже пределов обнаружения.

Исследователи из Университета Тоямы и Тоямского института здравоохранения предположили, что клиническая тяжесть заболевания коррелирует с присутствием вируса в крови, а не в носоглотке, об этом говорят результаты исследования, которые были опубликованы на сайте препринтов medRxiv.

Они провели ретроспективное исследование 56 пациентов, поступивших с COVID-19 в несколько центров Японии в период с 13 апреля по 28 сентября 2020 года, и сравнили анализы вирусной РНК в их крови с ПЦР-тестами из носоглотки, собранными в течение семи дней после образца сыворотки. Согласно анализам, количество вирусной РНК в плазме крови у тяжёлых больных оказалось выше. Это может служить надёжным показателем прогноза течения болезни.

Сывороточные тесты можно рассматривать как дополнительный инструмент раннего выявления людей, у которых может развиться тяжёлая форма COVID-19, — сообщили учёные.

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