https://static.news.ru/photo/f8345874-dd01-11e9-89b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kieran Kesner/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обвинила Танзанию в сокрытии данных о заболевании вирусом Эбола.

По данным ВОЗ, 10 сентября в городе Дар-эс-Салам погиб человек с подозрением на Эболу. Организация узнала, что людей, с которыми контактировал умерший, поместили на карантин.

Отмечается, что в этот же день, по неофициальным данным, в городе Мванза был госпитализирован ещё один человек с подозрением на Эболу. Всего организация получила от источников около пяти сообщений о случаях заболевания опасной лихорадкой.

Несмотря на несколько запросов, ВОЗ не получила более подробной информации ни об одном из этих случаев от властей Танзании, — говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

В конце августа правительство Демократической республике Конго сообщило, что в результате вспышки вируса Эбола в 2019 году погибли 2 тыс. человек. По подозрению в хищении средств, направленных на борьбу с лихорадкой, был задержан экс-глава Минздрава страны Оли Илунгу Каленгу.

По предварительным данным, бывший чиновник хотел тайно сбежать за границу, чтобы «избежать правосудия», сообщал News.ru.