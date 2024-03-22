Тайванец засунул себе в прямую кишку кокос и едва не умер

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В Тайване 56-летний мужчина ввел себе в прямую кишку кокосовый орех и едва не умер. Местные хирурги рассказали об этом кейсе в медицинском журнале BJS. В больницу пациент попал с жалобами на запор и боли в животе. Удаляли орех методом лапаротомии — через разрез в животе.

У 56-летнего мужчины в течение двух дней наблюдались сильные боли в животе, анурия и абсолютный запор. КТ брюшной полости выявила крупное инородное тело в прямой кишке, которое сдавливало предстательную часть уретры, вызывая задержку мочи. Кокос был удален из прямой кишки посредством диагностической лапаротомии, — говорится в аннотации научно-практической статьи.

Кокос размером 7,5 на 5,7 см благополучно вытащили из его брюшной полости, из которой вытекло 2000 мл мочи, скопившейся за два дня. Пациенту повезло, что он остался жив и даже не получил серьезных внутренних повреждений.

В конце февраля женщина с ожогом половых органов от взрыва петарды была доставлена в реанимацию зеленоградской городской больницы. 56-летняя москвичка стала жертвой мошенников. До этого она сделала по их настоянию татуировку, а также перевела им 2,6 млн рублей. После они потребовали от нее засунуть петарду в анус своего мужа, но та пожалела супруга и поступила таким образом с собой.