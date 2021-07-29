Связь рака кишечника с потреблением красного мяса поставили под сомнение

Рак кишечника является многофакторным заболеванием, поэтому установить точную причину его возникновения невозможно. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Комментируя заявление онколога Ивана Карасёва, что всех больных раком кишечника объединяет употребление красного мяса, она отметила, что это утверждение требует дальнейшего изучения.

Нужно всё принять во внимание, исследовать дальше. Учёные со временем выясняют всякие закономерности, но сейчас на основании этого исследования говорить о том, что нам нужно избегать красного мяса, мы не имеем права, не должны, — сказала Чернышова.

Медик напомнила, что красное мясо необходимо организму, потому что оно является отличным источником аминокислот, белка и железа. Чернышова подчеркнула, что людям не страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и почек, мясо можно есть каждый день, вопрос в количестве.

Ранее Карасёв рассказал, что красное мясо приводит к колоректальному раку. Он сослался на исследование ДНК образцов здоровой и опухолевой ткани 900 пациентов.