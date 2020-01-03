https://static.news.ru/photo/d26d51c0-2f3d-11ea-962f-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рак придаточных пазух носа является самым распространённым онкологическим заболеванием у заядлых курильщиков. Это объясняется тем, что слизистая оболочка носа у них постоянно раздражена от дыма.

Такую связь выявили врачи из Японии, сообщает газета Yomiuri Shimbun.

По мнению специалистов, большой риск заболеть этим же видом рака имеется у людей, которые заняты на производствах, где приходится дышать металлической и древесной пылью. Там опасность представляют мелкие частицы хрома и никеля.

Также к опасным последствиям может привести скопление гноя в носовых пазухах. Заболевание трудно обнаружить, поскольку оно по симптомам похоже на другие недуги, например, гайморит и синусит.

Первичные признаки этого вида рака сопровождаются долгой односторонней заложенностью носа и частыми кровотечениями. Для выявления опасной болезни необходимо сделать эндоскопию носа, рентгеновские снимки, компьютерную томографию и МРТ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские учёные из Института изучения рака предложили использовать вакцину от гриппа как дополнительное лечение от раковых опухолей. Они использовали вакцину в качестве иммунотерапии против опухолей у мышей, и она остановила рост новообразований. Исследователи считают, что прививка заставила иммунную систему работать, в то время как при раковых заболеваниях она бездействует.