https://static.news.ru/photo/7e5010ae-660c-11ea-bb28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всем столичным священнослужителям Русской православной церкви (РПЦ) будут измерять температуру в связи с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение отдано первым викарием патриарха Кирилла по Москве митрополитом Дионисием.

Процедура распространяется также на иных сотрудников приходов, подворий и монастырей, включая тех, кто работает в качестве волонтёров.

Викарий распорядился не допускать присутствия в церквях сотрудников с признаками ОРВИ, а также поручил ежедневно проводить дезинфекцию всех помещений и рабочих мест священников с использованием перекиси водорода, спирта и хлорсодержащих препаратов, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в РПЦ допустили возможность проверки прихожан на коронавирус при входе в храмы. Согласно последним данным, число заражений в России за последние сутки составило 14. Всего заболели 59 человек, шестеро вылечились.