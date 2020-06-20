Свадебная фотография помогла новозеландке обнаружить у себя рак

https://static.news.ru/photo/782b0f7e-b370-11ea-a6e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Жительница Новой Зеландии Мадлен Кирке-Смит диагностировала у себя рак благодаря фото со свадьбы. По её словам, она заметила опухоль в области груди, когда просмотра снимки с торжества.

На следующий же день после того, как мы получили фотографии, я поехала к врачу и узнала, что эта опухоль и в самом деле рак молочной железы, — рассказала молодая жена на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что комок в груди пугал её ещё за много лет до замужества, она обращалась к врачу по этому поводу, однако диагноз ей тогда поставили неверный.

maddie.kyrkesmith/facebook.com

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