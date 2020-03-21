https://static.news.ru/photo/d953b516-6c13-11ea-b259-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Югры пытаются найти людей, которые летели 16 марта рейсом Utair № 253 Москва — Сургут. Оказалось, что среди пассажиров был заражённый коронавирусной инфекцией.

Пациент отдыхал в Европе, в странах Евросоюза: путешествовал по Великобритании, Австрии, Германии и через аэропорт Москвы вернулся в Сургут. По прибытии он почувствовал себя нездоровым, обратился в медорганизацию. Тест на COVID-19 оказался положительным, — рассказала представитель Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева, слова которой приводит Znak.com.

Сотрудники этого ведомства вместе с полицией сейчас пытаются найти этих пассажиров и просят их самих обратиться в медицинские учреждения по месту жительства и сдать анализы.

В аэропортах сейчас введены усиленные меры эпидконтроля. Все прилетающие из-за рубежа должны заполнять специальные анкеты. На многих рейсах их выдают ещё на борту задолго до приземления. По прилёте в салоне у всех измеряют температуру, а после прохождения паспортного контроля пассажиров встречает медкомиссия в спецкостюмах. После этого всем, кто вернулся из-за границы, необходимо уйти на двухнедельную самоизоляцию.

На сегодняшний день COVID-19 подхватили более 310 тысяч человек по всему миру, более 13,1 тысячи умерли, 95 тысячам удалось выздороветь. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом перевалило за 300, 18 пациентов уже выписали.

Ранее NEWS.ru писал, что первые два случая заражения коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждены в Кабардино-Балкарской Республике. Их выявили у местных жителей, недавно вернувшихся из-за границы. Больные госпитализированы в состоянии средней тяжести, пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Под наблюдением медиков находятся пятеро человек, которые с ними контактировали.