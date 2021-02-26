Малышева и Продеус назвали «суперпродукты» для продления жизни

https://static.news.ru/photo/abcdb0d0-78c2-11eb-adb1-96000091f725_660.jpg Фото: Jürgen Pfeiffer/imagebroker.com/Global Look Press

Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали о «суперпродуктах», способных продлить жизнь. По их словам, таковой является пища, богатая растительным белком.

Лучшими растительными продуктами были названы нежареный арахис, семена тыквы и грецкий орех.

Арахис — это 25,8 грамма белка в среднем на 100 граммов, семена тыквы — 24,5, грецкий орех — 24,1, — отметил Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Кроме того, список продуктов с высоким содержанием растительного белка можно пополнить фасолью и горохом, считают медики.

Они добавили, что включение в рацион большого количества белка на растительной основе способно уменьшить риск смерти от онкологии, гипертонии, инсульта и инфаркта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что репчатый лук из-за его полезных свойств можно считать суперпродуктом, способным при ежедневном употреблении «творить чудеса». Такое мнение высказало турецкое издание Milliyet. Отмечается, что богатый витаминами и питательными веществами продукт повышает плотность костей. При ежедневном его употреблении в течение месяца она повышается на 5%.