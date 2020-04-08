В середине марта этого года ВОЗ официально объявила пандемию коронавирусной инфекции. ​В то время, как многие боятся заразиться новой болезнью, учёные называют более страшную угрозу для человечества. Это болезнетворные бактерии, против которых не помогают известные лекарства. Попадая в организм человека, они вызывают смертельные заболевания. Наиболее уязвимыми перед супербактериями являются люди с ослабленным иммунитетом. Даже создание новых антибиотиков не решит эту проблему, пока люди не научатся грамотному потреблению препаратов этого типа.

В 2017 году ВОЗ опубликовала список так называемой «критической группы бактерий», которые чаще всего устойчивы к антибиотикам и представляют особую опасность для организма человека. Это синегнойная палочка, энтерококки фэциум, золотистый стафилококк, хеликобактер пилори, сальмонелла, гонококк, пневмококк, гемофильная палочка. Очень живучие микроорганизмы получили название «супербактерии». Они вызывают туберкулез, пневмонию, гастроэнтерит, гонорею, брюшной тиф, менингит, эндокардит, сепсис и другие серьёзные заболевания. Пути заражения бактериями весьма разнообразны — от воздушно-капельного до полового.

Сильнее других рискуют умереть от действия супербактерий больные с ослабленным иммунитетом. У таких людей к вирусному возбудителю болезни присоединяется бактериальный. Чаще всего это пневмония или урологическая инфекция, сообщил в беседе NEWS.ru, главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников. По информации доктора, если больной находится на аппарате ИВЛ, то риск получить инфекцию увеличивается до 50%. Любая реанимация является очагом, населённым бактериями. Значительная часть из них входит в группу особенно живучих микроорганизмов.

imago stock&people/Global Look Press

Сегодня в мире существует несколько тысяч натуральных и синтетических антибиотиков, объединенных в 16 классов. Супербактерии выработали устойчивость к большинству из них. Особо стойкие микроорганизмы появились не сами по себе. Главная причина — халатное отношение человека к собственному здоровью. А именно — бесконтрольный приём антибиотиков, сообщил в беседе с NEWS.ru руководитель лаборатории микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков. Этот вид лекарства нужно применять при ограниченном круге симптомов и делать это с умом.

Человек идёт в аптеку и покупает антибиотик. Пьёт до того момента, пока ему не стало легче и идёт на работу. Тем самым он не убивает болезнетворные бактерии, а лишь тренирует их устойчивость. Они становятся не восприимчивыми к этому антибиотику. Далее больной передает бактерию кому-то в транспорте. Тот человек тоже лечит её по похожему сценарию: недопитый курс других антибиотиков. Теперь бактерия становится устойчива к двум их видам. Андрей Шестаков руководитель лаборатории микробной биотехнологии биологического факультета МГУ руководитель лаборатории микробной биотехнологии биологического факультета МГУ

Так, пройдя через множество организмов, бактерия обретает суперсилу и полную неуязвимость. Попадая к тяжело больному человеку, она скорее всего убьёт его. Большинство антибиотиков ей не страшны, потому что бактерия уже выработала способы защиты. У относительно здорового же человека есть шанс выздороветь, с инфекцией может справиться иммунитет. Но и это бывает далеко не всегда.

Peter Steffen/dpa/Global Look Press

Эксперты отмечают, что современные технологии позволяют разрабатывать новые, более совершенные формы антибиотиков. Но даже действие самых лучших препаратов может свети на нет антибиотикорезистентность. Сейчас в большинстве государств мира приняты меры борьбы с бесконтрольным применением этих препаратов. Так в России в октябре 2017 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности до 2030 года. В рамках её ужесточается контроль продажи антибиотиков в аптеках.