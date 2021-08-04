Суд удовлетворил иск «Роснефти» к «Эху Москвы»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к «Эху Москвы» о признании ложной информации, опубликованной на сайте этой радиостанции. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел на сайте инстанции.
Уточняется, что заседание
Иск был подан 18 марта. «Роснефти» не понравилась заметка на сайте радиостанции о том, что власти РФ могут выделить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для инвестиций в инфраструктуру, в которой упоминался один из проектов организации.
Ранее корпорация «Роснефть» подала в суд на журнал Forbes. Причина подачи иска неизвестна, но журналисты связали его с материалом Яковенко «Как доверие „Роснефти“ превратило бывшего торговца векселями Сергея Сударикова в миллиардера».