Суд удовлетворил иск «Роснефти» к «Эху Москвы»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснефти» к «Эху Москвы» о признании ложной информации, опубликованной на сайте этой радиостанции. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел на сайте инстанции.

Уточняется, что заседание состоялось 4 августа в столице. Тем не менее пока резолютивная часть вердикта суда не появилась в общем доступе.

Иск был подан 18 марта. «Роснефти» не понравилась заметка на сайте радиостанции о том, что власти РФ могут выделить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для инвестиций в инфраструктуру, в которой упоминался один из проектов организации.

Ранее корпорация «Роснефть» подала в суд на журнал Forbes. Причина подачи иска неизвестна, но журналисты связали его с материалом Яковенко «Как доверие „Роснефти“ превратило бывшего торговца векселями Сергея Сударикова в миллиардера».