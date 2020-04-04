Строители COVID-центра в Новой Москве переходят к отделочным работам

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Основные строительные работы быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве завершены. Специалисты начинают отделку медицинских корпусов.

Монтажные работы большинства корпусов закончены, осталось закончить монтажные работы на общежития. Сегодня можно уже разворачивать и отделочные работы, комплектацию и установку медицинского оборудования, как это уже сделано в одном из реанимационных отделений, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство ведётся в поселении Вороновское около деревни Голохвастово. В работах задействовано около пяти тысяч человек и 1,2 тысячи единиц техники. Площадь нового медцентра составит около 70 тысяч квадратных метров. Для него будут закуплены современное медицинское оборудование и материалы. Центр будет рассчитан на 500 мест, в том числе на 250 коек реанимации.

Ранее NEWS.ru рассказывал о мотивирующих плакатах в советском стиле, которые повесили на строительной площадке инфекционного центра. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрея Бочкарёва, это поднимет дух рабочих.