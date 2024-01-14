Страшнее COVID: что за «болезнь Х», кому грозит, почему обсуждают в Давосе ВЭФ: пандемия «болезни Х» станет темой экономического форума в Давосе

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Гипотетическая пандемия некой «болезни Х», которая может оказаться страшнее коронавируса, станет одной из тем для обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Что такое «болезнь Х», насколько она опасна, существует ли на самом деле, что говорят о ней врачи?

Что такое «болезнь Х»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что человечеству может угрожать новая болезнь, которая способна оказаться в 20 раз смертоноснее, чем COVID-19.

ВОЗ готовится к появлению «болезни Х» с 2017 года, и после начала пандемии COVID-19 неоднократно предупреждала, что новая эпидемия «может быть прямо за углом», отмечает The Register. Согласно определению на сайте ВОЗ, заявления о «болезни Х» «отражают наше знание о том, что серьезная международная эпидемия может быть вызвана патогеном, о котором еще неизвестно, что он может вызывать болезнь у людей».

Существует ли «болезнь Х» на самом деле

Что представляет собой возможная «болезнь Х», на текущий момент неизвестно. В силу этого подготовка к эпидемии болезни, порождаемой неизвестным патогеном и с неизвестными еще эффектами, несет прежде всего теоретический характер. Как отмечает Fortune Well, анонс обсуждения «болезни Х» на Всемирном экономическом форуме вызвал критику со стороны противников предлагаемых ВОЗ противоэпидемических мер.

«Никем не избранные глобалисты на ВЭФ обсуждают будущую эпидемию в 20 раз смертоноснее, чем COVID. Как раз перед выборами [в США] новая зараза позволит им принять новые правила ВОЗ, снова посадить всех в локдауны, ограничить право на свободную речь и уничтожить еще больше свобод. Звучит слишком дико? Так же было и в 2020 году», — объявила в соцсетях бывшая чиновница администрации Трампа Моника Кроули.

Кроме неизвестной еще «болезни Х» ВОЗ выделяет несколько заболеваний, которые отслеживаются в приоритетном порядке: это COVID-19, конго-крымская геморрагическая лихорадка, вирусы Эбола и Марбург, лихорадка Ласса, коронавирусные заболевания MERS-CoV и SARS, вспышки которых фиксировались в прошлом, вирус Нипах, вызывающий тяжелые энцефалиты или респираторные заболевания, лихорадка Рифт-Валли и вирус Зика, вызывающий лихорадку, неопасную для человека, однако неизлечимую. Также ВОЗ контролирует вспышки оспы обезьян, одна из которых наблюдалась в 2022–2023 годах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В прошлом кандидатами на роль «болезни Х» объявляли птичий грипп H7N9 и COVID-19, а также предполагаемые вирусы, синтезированные в качестве биологического оружия. Кроме того, «болезнь Х» может стать результатом растущей устойчивости известных бактерий к антибиотикам.

Почему «болезнь Х» стала темой экономического форума в Давосе

Прогнозируемая эпидемия, или глобальная пандемия «болезни Х», в случае возникновения станет серьезным испытанием для систем здравоохранения по всему миру. После заявлений ВОЗ тему новой пандемии включили в список дискуссий на Всемирном экономическом форуме.

Главным спикером по теме «болезни Х» должен стать глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Кроме него, будут выступать: член исполкома ВЭФ Шьям Бишен, который ранее работал региональным директором в Фонде Билла и Мелинды Гейтс; глава Минздрава Бразилии Нисия Лима; а также представители бизнеса — президент голландской компании Phillips Рой Якобс (в настоящее время компания специализируется на медицинском оборудовании для диагностики и контроля состояния пациентов); замглавы крупнейшей медицинской корпорации в Индии Appollo Hospitals Притха Редди; Мишель Демаре, глава правления британско-шведской корпорации AstraZeneca, которая стала широко известна после появления вакцины от COVID-19 Covishield, которая в 2021 году принесла компании $4 млрд и, несмотря на побочные эффекты, была рекомендована во многих странах Запада.

Как сообщается на сайте ВЭФ, участники дискуссии «обсудят, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным новым вызовам».

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