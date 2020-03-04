https://static.news.ru/photo/513dd976-5ddc-11ea-b44e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Создавать отдельный страховой продукт на случай заболевания COVID-2019 нецелесообразно и невозможно в условиях действующего законодательства, рассказали российские эксперты отрасли.

Коронавирус нового типа внесён с 11 февраля в перечень опасных для окружающих заболеваний и может диагностироваться только по ОМС, возможность пользоваться коммерческими сервисными службами в таком случае не предусмотрена, передаёт РИА Новости со ссылкой на «АльфаСтрахование».

При подозрении на заболевание, вызванное коронавирусом, согласно действующим нормативно-правовым актам, медицинское учреждение обязано сообщить в соответствующие органы исполнительной власти, и дальнейшие действия (в том числе обследование, карантинные меры, госпитализация) осуществляются исключительно уполномоченными медицинскими учреждениями вне ДМС, — подтвердил директор департамента медстрахования «Ингосстраха» Андрей Копыток.

Как писал NEWS.ru ранее, ежемесячно потребуется 89 миллионов медицинских масок для реагирования на COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Также есть нужда в 76 миллионах одноразовых перчаток для осмотра больных и 1,6 миллиона пар медицинских защитных очков. В организации считают, что нехватка защитных средств ставит под угрозу человеческие жизни.