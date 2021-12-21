Стоматолог рассказала об опасности отсутствия хотя бы одного зуба

Из-за отсутствия в человеческом рту хотя бы одного зуба может нарушиться вся зубочелюстная система, так как неверно разжёвывается пищевой комок, пояснила стоматолог, челюстно-лицевой хирург Екатерина Шаргородская. Более того, отсутствие зуба может даже привести к проблемам со слухом и головным болям, цитирует «Москва 24».

Отсутствие хотя бы одного зуба ведёт к неправильному перевариванию пищи из-за того, что неправильно разжёвывается пищевой комок. Из-за отсутствующего зуба у нас страдает и височно-нижнечелюстной сустав. Из-за этого могут появиться проблемы с ушами, например глухота, либо головные боли, — заверила Шаргородская.

Она добавила, что отсутствие зубов может привести к неправильной работе суставов, которые, в свою очередь, могут сместить диск. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, врачи проводят операцию по репозиции диска.

Нам нужно возвращать диск на место, здесь различные сосудисто-нервные пучки, которые достаточно часто повреждаются, и это приводит к парезу или параличу лица, — рассказала Шаргородская.

Ранее стоматолог Сергей Тюрин рассказал о вредных для зубов продуктах. По его словам, однозначный и моментальный вред зубам могут нанести только арматура и гвозди. По его словам, чрезмерное потребление сахара также может привести к образованию кариеса, а наличие богатой клетчаткой растительной еды в рационе станет причиной стёсывания зубов. Он порекомендовал по возможности ограничить потребление сахара: в связи с этим он посоветовал изучать состав продуктов на наличие этого ингредиента.