https://static.news.ru/photo/434b053c-2894-11ea-b3f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: kati/imageBROKER.com/Global Look Press

Большинство людей чистят зубы неправильно, например, полоскают рот сразу после чистки, а делать это не рекомендуется. К такому выводу пришла австралийский стоматолог Элизабет Милфорд.

Дело в том, что полоскание ротовой полости после гигиенической процедуры значительно снижает укрепляющий эффект зубной пасты, приводит её слова Daily Mail.

По словам Милфорд, чистить зубы не рекомендуется и после употребления кислой пищи или напитков. Как оказалось, это может навредить зубам. Стоматолог также не рекомендует чистить зубы слишком быстро или слишком усердно. Процедура не должна занимать более двух минут. При этом сильно нажимать на щётку нельзя, иначе можно повредить дёсны.

Милфорд рекомендует использовать только мягкие щётки и выбрасывать их сразу после того, как ворсинки распушатся.

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