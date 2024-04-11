Стоматолог рассказала, что невылеченный кариес ведет к пороку сердца Врач Мартынова: невылеченный кариес может спровоцировать порок сердца

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При длительном течении кариеса в полости рта образуются бактерии, которые через сеть кровеносных сосудов могут добраться до сердца, что чревато поражением миокарда и крупных сосудов, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог-терапевт Елена Мартынова. По ее словам, наиболее тяжелой формой такого проявления является порок сердца. Специалист пояснила, что кариесогенной активностью обладают определенные виды стрептококков, и именно они составляют большую часть зубного налета.

Основная роль в развитии кариеса и воспалении десен принадлежит бактериям. Полость рта человека населяют более 700 видов бактерий. Дисбаланс нормальной микрофлоры происходит при некачественном уходе за зубами, — объяснила она.

Стоматолог отметила, что при хроническом воспалении десен и множественном кариесе стрептококки направленно провоцируют развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, таких как ревматизм, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт и эндокардит. Также особую опасность, по словам врача, представляют неправильно расположенные зубы мудрости и разрушенные зубы, где количество бактерий максимально.

Ранее стоматолог Ният Кадиева рассказала, что менять пломбу следует, когда возникает ее усадка или стираемость. Специалист подчеркнула, что эти процессы влияют на высоту прикуса и приводят к деформациям в зубах и челюсти, а также нарушают работу жевательных мышц.