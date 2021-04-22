Стоматолог рассказал о способе снизить риск кариеса у детей на 80%

https://static.news.ru/photo/92a97d22-a3fc-11eb-86ef-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач-стоматолог Алексей Антипенко заявил, что добиться снижения на 80% риска появления у новорождённых детей кариеса можно, если не допускать дефицита фтора в их организме. По его словам, фтор встраивается в состав зубов лишь до момента их прорезывания, сообщает «Ридус».

Антипенко пояснил , что фторосодержащие вещества важно давать детям до того, как у них выросли зубы, а использовать после этого фоторосодержащие зубные пасты уже малоэффективно.

Есть методы, которые позволяют укрепить зубы детишек до их прорезывания, то есть снизить интенсивность прироста кариеса на 70−80%. <...> Это достигается либо с помощью фторирования воды, либо с помощью таблеток фторида натрия при употреблении его в определённых возрастных дозировках, начиная с 6 месяцев, по рекомендациям американских врачей. Российские рекомендуют употреблять его детям с 2,5 года, — отметил стоматолог.

Он добавил, что рассуждения о токсичности и опасности фторосодержащих зубных паст являются всего лишь мифами. Гипотеза не подтвердилась, однако пока всё выяснилось, с широкой продажи сняли эффективные таблетки фторида натрия.

В наших природных условиях фтора мало содержится в воде, — подчеркнул Антипенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чтобы правильно подобрать зубную пасту, нужно понимать, какие функции ей предстоит выполнять. Советы по выбору дал стоматолог Алексей Антипенко. По его словам, если проблем с дёснами и зубами нет, подойдут обычные профилактические пасты. При наличии заболеваний пародонта нужно отдавать предпочтение специализированным средствам.