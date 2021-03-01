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Стоматолог рассказал о подходящем гипертоникам способе обезболивания

06:56, 02 марта 2021 11
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Обезболивание с помощью седативных препаратов рекомендуется использовать при посещении стоматолога пациентам с повышенным артериальным давлением. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный научный сотрудник лаборатории клеточных технологий Института общей патологии и патофизиологии ФАНО (РАН), стоматолог и челюстно-лицевой хирург Андрей Орлов.

В беседе на радио Sputnik врач рассказал, что если на приём приходит пациент, про которого заранее известно, что он страдает хроническими заболеваниями печени, почек, лёгких, аутоиммунными заболевания, ему проводят седацию.

Важно применение этой технологии у больных, которые перенесли инсульт, инфаркт, у кого был большой стресс. Стресс порождает ряд симптомокомплексов, которые потом развиваются и выливаются в дооперационном или постоперационном периоде, — подчеркнул Орлов.

Хирург объяснил, что на приёме у стоматолога у человека, который испытывает чувство страха, повышается давление, и если врач будет в такой ситуации использовать для обезболивания вазоконстриктор — вещество, способствующее сужению кровеносных сосудов — это приведёт к дополнительному повышению давления. В связи с этим анестезия может не наступить в принципе.

Если же использовать седативные препараты, обезболивание наступит уже через 5–6 минут. При этом седацию должен делать врач-анестезиолог, а не стоматолог, заключил Андрей Орлов.

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