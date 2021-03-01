Стоматолог рассказал о подходящем гипертоникам способе обезболивания

https://static.news.ru/photo/34b4225c-b016-11e9-9977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Обезболивание с помощью седативных препаратов рекомендуется использовать при посещении стоматолога пациентам с повышенным артериальным давлением. Об этом рассказал доктор медицинских наук, главный научный сотрудник лаборатории клеточных технологий Института общей патологии и патофизиологии ФАНО (РАН), стоматолог и челюстно-лицевой хирург Андрей Орлов.

В беседе на радио Sputnik врач рассказал , что если на приём приходит пациент, про которого заранее известно, что он страдает хроническими заболеваниями печени, почек, лёгких, аутоиммунными заболевания, ему проводят седацию.

Важно применение этой технологии у больных, которые перенесли инсульт, инфаркт, у кого был большой стресс. Стресс порождает ряд симптомокомплексов, которые потом развиваются и выливаются в дооперационном или постоперационном периоде, — подчеркнул Орлов.

Хирург объяснил, что на приёме у стоматолога у человека, который испытывает чувство страха, повышается давление, и если врач будет в такой ситуации использовать для обезболивания вазоконстриктор — вещество, способствующее сужению кровеносных сосудов — это приведёт к дополнительному повышению давления. В связи с этим анестезия может не наступить в принципе.

Если же использовать седативные препараты, обезболивание наступит уже через 5–6 минут. При этом седацию должен делать врач-анестезиолог, а не стоматолог, заключил Андрей Орлов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пять универсальных правил, помогающих снизить риск инсульта, выработали эксперты из Гарвардской медицинской школы.