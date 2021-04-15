Стоматолог рассказал о лучших способах чистки зубов

https://static.news.ru/photo/c6b550b4-9e70-11eb-a421-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: only-girl.ru

Лучшие способы чистки зубов назвал главный врач стоматологической клиники Илья Антонов в беседе с Радио 1.

По словам специалиста, в вопросе правильной и эффективной чистки зубов важна консультация специалиста . Только медик сможет грамотно оценить, насколько правильно человек чистит зубы, и даст ему все необходимые рекомендации по движениям зубной щёткой и их оптимальному количеству. Всё это сделает гигиеническую процедуру максимально эффективной.

При этом Антонов отметил, что полезные советы можно почерпнуть и из выложенных в открытом доступе инструкций.

Главное, по словам стоматолога, что нужно делать при чистке зубов — пользоваться зеркалом. Отражение покажет, насколько правильную технику использует человек.

Также важно уделять внимание не только зубам, но и полости рта в целом, чистить язык, на котором собирается до 60% налёта.

Ранее стоматолог назвал заболевания, на которые указывает дискомфорт в зубах. Об этом писал NEWS.ru.