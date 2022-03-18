Стоматолог рассказал, как выбрать безопасную пасту для отбеливания зубов

При выборе зубной пасты для отбеливания нужно обращать внимание на её индекс абразивности, сообщил главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев изданию «Слово и Дело». От него зависит, насколько часто можно пользоваться пастой, объяснил специалист.

В составе отбеливающих паст могут быть абразивные вещества, которые хорошо очищают зубы от налёта за счёт механического воздействия твёрдых частиц на эмаль. Эти микрочастицы снимают мягкий налёт и неплотный пигментированный налёт от чая, кофе, табака, придавая гладкость зубам и блеск. Но нужно внимательно смотреть на индекс абразивности пасты, — сказал Лосев.

Так, пастой с индексом RDA 180–200 рекомендуется пользоваться до двух раз в 10–14 дней, объяснил он. Кроме того, нельзя каждый день использовать пасту с пероксидами, иначе есть риск столкнуться с повышенной чувствительностью эмали и даже её стереть.

Лосев добавил, что иногда хватает профессиональной чистки полости рта, чтобы зубы стали светлее.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко заявил, что снизить на 80% риск появления у новорождённых детей кариеса можно, если не допускать дефицита фтора в их организме. По его словам, фтор встраивается в состав зубов лишь до момента их прорезывания.