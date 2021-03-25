Стоматолог рассказал, как выбрать безопасную и эффективную зубную пасту

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Чтобы правильно подобрать зубную пасту, нужно понимать, какие функции ей предстоит выполнять. Советы по выбору дал стоматолог Алексей Антипенко.

По его словам, если проблем с дёснами и зубами нет, подойдут обычные профилактические пасты. При наличии заболеваний пародонта нужно отдавать предпочтение специализированным средствам. Вместе с тем от них лучше воздержаться, если никаких отклонений от нормы не выявлено врачом, передаёт сайт телеканала «Звезда».

Специалист уточнил, что предпочтительной является продукция, которую производят крупные компании «с именем», так как они ежегодно вкладывают средства в исследования по обновлению состава зубных паст. В этом случае, считает Антипенко, в составе зубных паст содержание вредных компонентов является минимальным.

Стоматолог также посоветовал не применять на постоянной основе отбеливающие пасты, так как они содержать более агрессивные компоненты. Важно и то, что заменой отбеливания, которое может произвести профильный специалист, использование таких паст не является: даже в случае длительного применения цвет зубов в лучшем случае посветлеет на один тон.

Антипенко также рекомендовал не приобретать восточную продукцию с неизвестными составами, поскольку из-за многих непривычных для россиян компонентов эффект от использования таких средств для зубов может оказаться непредсказуемым.

Обращать имеет смысл и на стоимость зубной пасты. Слишком низкая цена должна насторожить, так как она не может быть у качественного продукта, полагает стоматолог. Но и тратить лишние деньги на чрезмерно дорогие пасты бессмысленно, убеждён он. Ни толчёные бриллианты, ни золотая фольга, ни экстракт чёрной икры в составе не сделают эффективность зубной пасты существенно выше обычной, пояснил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, американский стоматолог Сухайль Мохиуддин рассказал, что зубная щётка может накапливать на себе «тонну микробов». Поэтому, по его словам, просто промывать её под струёй воды — крайне неэффективно.