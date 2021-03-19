Стоматолог рассказал, как красное вино «борется» с кариесом

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Не так давно медицинские специалисты выяснили, что в красном вине содержится полифенол. Это вещество помогает напитку оказывать положительное воздействие на состояние зубов человека. Об этом в разговоре с журналистами рассказал доктор-стоматолог Алексей Антипенко.

Он подчеркнул, что полифенол является бактерицидным средством. Оно удачно борется практически со всеми видами бактерий. В частности, речь идёт о бактериях, которые вызывают кариес.

Исходя из этого, красное вино снижает процент кариозных бактерий во рту и, соответственно, снижает эффективность кариеса, — цитирует доктора телеканал «Звезда».

Как ранее передавал NEWS.ru, самый вредный способ употреблять спиртные напитки — запивать их сладкой газировкой. Об этом рассказал врач — психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Врач объяснил, что сладкая газированная вода усиливает опьянение, продлевает его и провоцирует головную боль. Вместо этого медик рекомендует запивать алкоголь чистой водой: делать глоток жидкости как минимум после каждого бокала спиртного.