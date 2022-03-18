Стоматолог рассказал, что влияет на цвет зубов

На цвет зубов могут повлиять приём лекарств, окружающая среда, возрастные изменения и ряд других факторов. Об этом предупредил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист — стоматолог Игорь Золотницкий. При этом он подчеркнул, что нормальный цвет эмали имеет полупрозрачные и молочно-белые оттенки.

По словам стоматолога, цвет зубов, помимо прочего, зависит от твёрдости эмали и дентина, наличия кариозных и некариозных поражений. В случае если человек употребляет много кофе, чая, газировки или тёмных ягод, его зубы могут темнеть. К изменению цвета зубов — как в тёмную, так и светлую сторону — приводят некоторые системные заболевания и патологические состояния, например, нарушение обмена веществ.

Проведение определённых медицинских процедур, например, химиотерапия может привести к изменению природного оттенка. Также некоторые фармацевтические препараты меняют цвет зубов. К ним относятся антидепрессанты, антигистаминные средства, таблетки, регулирующие кровяное давление. Употребление в детском возрасте тетрациклиновых антибиотиков также приводит к дисколориту, — добавил врач.

Ещё один фактор — генетическая предрасположенность. Чем толще и прочнее у людей эмаль, тем меньше на неё влияют внешние факторы.

При этом Золотницкий подчеркнул, что зубная эмаль в нормальном состоянии не должна быть белого цвета. Она может быть полупрозрачных и молочно-белых оттенков.

Ранее главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев рассказал, что при выборе зубной пасты для отбеливания нужно обращать внимание на её индекс абразивности. От него зависит, насколько часто можно пользоваться пастой.

В свою очередь, врач-стоматолог Алексей Антипенко заявил, что снизить на 80% риск появления у новорождённых детей кариеса можно, если не допускать дефицита фтора в их организме. По его словам, фтор встраивается в состав зубов лишь до момента их прорезывания.