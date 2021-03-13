Стоматолог предупредила об опасности леденцов

https://static.news.ru/photo/c8165c9e-8496-11eb-afcf-96000091f725_660.jpg Фото: DanitaDelimont.com/Wendy Kaveney / Jaynes Gallery /Global Look Press

Всякий раз после употребления в пищу сладкого желательно чистить зубы или хотя бы полоскать рот, чтобы снизить негативное воздействие сахара. От всевозможных леденцов и вовсе следует отказаться, так как они разрушают зубную эмаль., рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.

По её словам, люди порою пытаются очистить эмаль лимоном, но это делать не рекомендуется, поскольку такие действия лишь способствуют её стираемости.

Поэтому — просто уменьшать количество сладкого. Полностью отказаться я не могу рекомендовать, хотя бы раз в неделю можно себе устраивать такой праздник сладостей, но всё в меру, — цитирует Балакириеву RT.

Она напомнила, что щёткой надо чистить зубы дважды в день — утром и вечером, а ирригатором можно пользоваться в течение дня. После каждого приёма пищи браться за щётку не следует, так как появится чувствительность эмали, пояснила медик.

Кроме того, стоматолог рекомендовала есть больше овощей и фруктов, которые помогают очистить эмаль. К ним относятся, например, яблоки и клубника.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как больные зубы приводят к различным заболеваниям. Прежде всего, к раку поджелудочной железы.