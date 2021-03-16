Стоматолог объяснил, какая боль маскируется под зубную

https://static.news.ru/photo/2a2f1c94-6ee6-11ea-99d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

Иногда зубная боль может быть маркером заболеваний, никак несвязанных с зубами. Например, невралгии тройничного нерва.

Об этом сообщил врач-стоматолог Алексей Антипенко в беседе со «Звездой». Только анамнез может дать врачу шанс поставить верный диагноз.

Так, при невралгии боль — резкая, напоминающая электрический разряд. Пациент ощущает её после прикосновения к «корковым точкам».

Если невралгия, то это электрическая пробивающая боль, возникающая после прикосновения к корковым зонам или корковым точкам. Допустим, у вас под носом, вы куда-то нажали. Или, допустим, подул холодный ветерок, затронул эту точку, и начинается прямо как электрический разряд, резкая боль без всяких причин, — отметил стоматолог.

Антипенко также напомнил читателям, что зубы можно уберечь от порчи, отказавшись от сахара, газировки и кислых фруктов.

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