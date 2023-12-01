Стоматолог назвала опасный компонент зубной пасты Врач Габеева: зубная паста с высоким содержание фтора может привести к флюорозу

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Зубная паста с высоким содержанием фтора может привести к заболеванию флюорозом, заявила Lenta.ru стоматолог Виктория Габеева. По ее словам, хотя это вещество эффективно в борьбе с кариесом, оно может быть опасно.

Применение лечебной пасты с концентрацией фтора 1500–5000 ppm назначает врач. Обычно стоматологи рекомендуют их только пациентам с высоким риском развития кариеса и имеющим повышенную чувствительность зубов, — отметила эксперт.

Врач пояснила, что данный компонент укрепляет зубную эмаль и предотвращает возникновение или развитие кариеса. Оптимальной концентрацией фтора в пасте считается 1000–1500 ppm (Parts per million, количество миллиграммов на килограмм пасты).

Чтобы не навредить полости рта, специалист посоветовала чистить зубы пастой с правильным содержанием фтора: от 1000 до 1500 ppm. Наносить на щетку нужно небольшое количество пасты, поскольку ее переизбыток может вызвать раздражение неба и желудка.

Ранее стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что дискомфорт, возникающий при росте зубов мудрости, можно облегчить с помощью холодного компресса. Она напомнила, что появление задних зубов — это естественный процесс, который может быть сопряжен с болевыми ощущениями.