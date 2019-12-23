https://static.news.ru/photo/800d33dc-265a-11ea-a6e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-стоматолог Кристофер Орр рассказал о самых опасных для зубной эмали напитках. Он отметил, что газировка наносит наибольший вред здоровью зубов.

По словам специалиста, из-за высокой кислотности и содержания сахара газированные напитки наиболее опасны для эмали. Также врач добавил, что вредны не только безалкогольные газировки, но и любые игристые вина, пишет The Sun.

Когда вы потягиваете напиток на протяжении нескольких часов, как это бывает на рождественских вечеринках, у вашего организма не остаётся шансов на выработку слюны, — отметил Орр.

Как ранее писал NEWS.ru, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн сообщил, что сухое белое вино наиболее безопасный для организма вид алкоголя.