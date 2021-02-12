Стоматолог назвал худшие ошибки при чистке зубов

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Немецкий врач-стоматолог Маркус Фелбер заявил, что неправильная чистка зубов может серьёзно навредить здоровью полости рта.

В беседе с изданием Focus медик призвал не чистить зубы сразу после принятия пищи. Он пояснил, что зубной эмали нужно время для восстановления защитной оболочки, без которой зуб может повредиться от внешних воздействий.

Фелбер также отметил, что не стоит чистить дёсны, так как это может повредить слизистую. Налёт на деснах, если он есть, можно стряхнуть лёгкими движениями щёткой вправо-влево.

Стоматолог предостерёг от частого использования соды и других отбеливающих средств. Абразивные вещества могут навредить зубам. При этом он оговорился, что зубной нитью можно пользоваться каждый день.

Кроме того, Фелбер посоветовал не пытаться почистить зубы, съев яблоко. По его словам, этот народный метод совсем не помогает.

Из-за отсутствия кислотной мантии у зуба после еды яблоко скорее повреждает эмаль, нежели приносит ей пользу, — заключил Фелбер.