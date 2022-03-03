Стоматолог назвал главную ошибку при чистке зубов

Основная ошибка людей при чистке зубов — это пропуск данной процедуры, считает стоматолог Антон Герасимов. Он также порекомендовал менять зубную щётку раз в три месяца, так как на ней успевают скопиться микробы, пишет Pravda.Ru.

При подборе зубной щётки важно помнить, что качественная щётка имеет мягкую щетину с очень большим количеством ворсинок и ровной поверхностью. Необходимо раз в три месяца менять щётку. За это время на ней скапливается большое количество микробов, — подчеркнул Герасимов.

Он также предупредил россиян о том, что не стоит чистить зубы слева-направо, как обычно показывают в рекламе. По его словам, таким образом можно травмировать дёсны и зубы, к тому же такой метод очищает лишь видимые поверхности. Герасимов порекомендовал спросить у стоматолога, как правильно чистить зубы. Он заверил: специалист доступно объяснит тонкости процесса и позволит отработать движения на модели челюсти человека.

Ранее стоматолог Турал Гусейнов перечислил симптомы, при которых стоит обратиться к врачу. Речь идёт о неприятном запахе изо рта, кровоточивости и рецессии дёсен, щелчках в суставах. Так, возникновение неприятного запаха может свидетельствовать о развитии кариеса или образовании зубного налёта. Последний, в свою очередь, может привести к гингивиту (кровоточивости и воспалению дёсен) и потере зуба.